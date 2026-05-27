Otto persone sono state arrestate e altre cinque sono state raggiunte da mandati europei grazie al nuovo sistema digitale Entry Exit. Il sistema ha permesso di individuare soggetti ricercati e latitanti, con controlli più efficaci sui flussi di cittadini e stranieri. Tra i ricercati catturati ci sono individui inseriti nelle liste di Interpol. Le operazioni sono state condotte in diverse aree, sfruttando le capacità di analisi dei dati forniti dalla piattaforma digitale.

? Punti chiave Come ha fatto il nuovo sistema digitale a scovare i latitanti?. Chi sono i ricercati Interpol catturati grazie ai nuovi controlli?. Quali reati hanno portato all'arresto dei cittadini stranieri al Marconi?. Perché i mandati europei sono stati eseguiti proprio in questo aeroporto?.? In Breve Sette stranieri condannati a Bologna, Firenze, Genova, L'Aquila e Vercelli per reati patrimoniali.. Tre mandati europei coinvolgono cittadini albanese, afghano e marocchino per traffico e riciclaggio.. Un latitante Interpol di nazionalità romena residente nel Regno Unito è stato catturato.. Nuovo sistema digitale Marconi permette incroci immediati con banche dati internazionali e Interpol. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marconi: 11 arresti e mandati europei con il nuovo sistema Entry Exit

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The Albert Gate Mystery: A Captivating Detective Tale By Louis Tracy

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