Camorra | smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana 11 arresti

Nella regione Toscana sono stati eseguiti 11 arresti legati a un sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici. Le indagini hanno portato alla scoperta di un articolato network di criminalità organizzata, con collegamenti diretti al clan camorrista Moccia di Afragola. L'operazione ha smantellato un sistema che coinvolgeva figure radicate nel tessuto economico locale.

Un articolato sistema di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico toscano, con esponenti collegati al clan camorristico Moccia di Afragola, è stato smascherato dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nell’ambito dell’operazione denominata “Contractus”. L’indagine, avviata nell’aprile 2025, ha portato oggi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 soggetti di origine campana, ritenuti “gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata”.🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Camorra: smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana, 11 arresti Prefettura-Comune, firmato protocollo per contrasto infiltrazione mafiosa nel settore degli appaltiSottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, un protocollo... Leggi anche: La mafia nel sistema toscano degli appalti, 11 arresti