Rapinatori di orologi di lusso in Spagna | 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europei

La Polizia di Stato di Napoli ha arrestato 12 persone nell’ambito di un’operazione contro un gruppo di rapinatori specializzati in orologi di lusso. Le autorità hanno emesso mandati di arresto europei nei confronti degli indagati, ritenuti responsabili di aver compiuto diversi colpi in zone turistiche di varie città. Le indagini hanno portato all’arresto di tutti i sospettati, che ora sono a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni sono state condotte in diverse aree della città.

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La Polizia di Stato a Napoli ha eseguito 12 arresti in una operazione contro rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana, attivi nei luoghi turistici delle principali città spagnole tra cui Marbella, Barcellona, Malaga Ibiza e Palma de Mallorca. L’operazione condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile di Napoli con il coordinamento di Europol e con la partecipazione in Italia dell’Unidad delincuencia especializada y violenta (Udev) della Comisaria General Policia Judicial della Policia Nacional ha già consentito di arrestare nell’ultimo biennio 19 soggetti autori di rapine di orologi di pregio. Con gli arresti effettuati oggi sono stati complessivamente eseguiti circa 33 arresti tra Spagna e Italia a conferma della dimensione sovranazionale del fenomeno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europei ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europei Sullo stesso argomento Leggi anche: Furti di orologi di lusso in Costa Azzurra: tre mandati di arresto europei emessi. Furti di orologi di lusso in Costa Azzurra: arresti tra Napoli e CasoriaEseguiti tre mandati di arresto europeo: la Polizia di Stato ferma a Napoli e Casoria una banda accusata di colpi di lusso in Francia Operazione... L'orologio più pericoloso nella stanza reddit Rapinatori di orologi di lusso in Spagna: 12 arresti a Napoli con mandati di arresto europeiLa Polizia di Stato a Napoli ha eseguito 12 arresti in una operazione contro rapinatori di orologi di pregio di origine napoletana, attivi nei luoghi turistici delle principali ... ilmattino.it Avevano messo a segno almeno 4 colpi tra gioiellerie e uffici postali i 7 membri di una banda armata arrestati a Roma dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state avviate a seguito della maxi rapina ai Parioli, dove i malviventi, a fine 2024, avevano sottratto un x.com Rapine di orologi di lusso in Costa Azzurra, catturata la gang dei trasfertistiGaleotto fu il Richard Mille dal valore commerciale di oltre 200mila euro. Sembrava un colpo facile facile, invece le indagini hanno rapidamente fatto il loro corso e per la banda di ... ilmattino.it