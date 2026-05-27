Un artista romano ha raccontato come il disegno rappresenti la sua passione più grande, alimentata da un intenso desiderio di creare. Disegnare le storie di personaggi come Topolino e Paperino è stato il suo sogno realizzato, un progetto che unisce due personalità diverse, entrambe mosse dall’amore per la Disney. La sua esperienza si concentra sulla realizzazione di un sogno, vissuta attraverso il flusso creativo e l’ardore per il disegno.

Il disegno è passione. È una fiamma, è puro flusso creativo ed ardore. Disegnare le storie di Topolino e di Paperino è realizzare il sogno dell'autore romano nel cui animo convivono due personalità diverse, ma non opposte, accomunate dall'amore profondo per la Disney. Influenzato stilisticamente da grandi maestri del fumetto italiano, si è poi differenziato creando anche nuovi personaggi. Emozione, felicità e soddisfazione nei momenti di incontro e di confronto, dai quali si apprendono i gusti dei lettori che cambiano con l'evolversi dell'attualità L'articolo Marco Gervasio: quando i sogni diventano realtà INTERVISTA proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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