A quasi venti anni dalla scomparsa del marito, un’attrice e imprenditrice ha dato alla luce la sua prima figlia, nata grazie a un seme precedentemente conservato. La nascita si è verificata lo scorso febbraio, e rappresenta il coronamento di un desiderio che sembrava irrealizzabile dopo la perdita del partner avvenuta nel 2015. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, suscitando discussioni sui temi della fertilità e delle tecniche di conservazione.

Sta facendo molto discutere la vicenda dell’attrice e imprenditrice Laura Orrico, che lo scorso febbraio ha dato alla luce la sua prima figlia, Aviana Rose, realizzando un sogno che sembrava svanito con la morte del marito, Ryan Cosgrove nel 2015. La bambina infatti è nata quasi 19 anni dopo che Ryan aveva congelato il suo seme in seguito a una diagnosi di tumore al cervello, un atto previdente che oggi ha permesso a Laura di onorare il loro legame. “Una delle mie più grandi paure era quella di non poter mai avere una famiglia tutta mia. Sentivo davvero che questa era la mia ultima occasione. È stato fantastico tenere in braccio la mia bimba per la prima volta. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - A 19 anni dalla morte del marito, diventa mamma grazie al seme congelato: “I sogni diventano realtà”

“A 49 anni sono appena diventata mamma grazie al seme di mio marito morto 11 anni fa: quando abbiamo saputo che aveva un tumore al cervello ha congelato tutto”: parla Laura OrricoIl 9 giugno del 2025, Laura Orrico ha infilato un palloncino festoso in una busta della spesa ed è guidata dritta verso il centro di riabilitazione...

Fecondazione post mortem, attrice di CSI diventa madre con il seme del marito defunto da 10 anniUna storia incredibile che sta facendo il giro del mondo quella diLaura Orrico, l’attrice americana che è diventata madre a 49 anni.

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Umberto Eco, a 10 anni dalla sua morte un’imperdibile maratona mondiale di letture e testimonianzeAveva chiesto il silenzio post mortem per dieci lunghi anni. Ora è giunto il momento di far riaffiorare alla memoria le cose più belle del filosofo, semiologo e scrittore morto a Milano il 19 febbraio ... greenme.it

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La cintura di sicurezza compie 70 anni. Ancora oggi c’è chi la mette sempre, chi lo fa appena sente il segnale acustico e chi la evita per i tragitti brevi. Il servizio di @siamonoitv2000 #tv2000 #sicurezza #incidentistradali x.com