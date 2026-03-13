Torna YouthBank Adda-Martesana I sogni dei giovani diventano realtà

YouthBank Adda-Martesana riprende l’attività sul territorio, con l’obiettivo di trasformare i sogni dei giovani in progetti concreti. L’istituto, che si occupa di filantropia, impresa e socialità, torna a coinvolgere i giovani attraverso iniziative e finanziamenti dedicati. La ripresa delle attività si traduce in un nuovo impulso per il territorio e per i giovani che vogliono realizzare le proprie idee.

YouthBank Adda-Martesana torna sul territorio. L’istituto tra filantropia, impresa, socialità, nato su modello irlandese, guidato da Fondazione di Comunità di Milano e dai ragazzi-banchieri dedicato ai coetanei, è pronto a finanziare i progetti degli under 25 della zona, due incontri per presentarsi ai giovanissimi e raccogliere le loro idee. Il primo ieri sera, a Pioltello, l’altro, il 25 marzo, al Centro di protagonismo giovanile (via Pila 11 alle 18), a Cassano. In primo piano "YouthBank is for you" (scadrà il 16 aprile) il nuovo bando nel perimetro del quale presentare e realizzare interventi. Gli ambiti sono tre: tutela dell’ambiente e... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

