Il fratello di Chiara Poggi è stato convocato dai pubblici ministeri a Pavia per un interrogatorio. Finora si era mantenuto in silenzio e non aveva mai espresso pubblicamente il suo punto di vista sulla vicenda. La sua presenza in Procura si inserisce nella fase di indagine, nella quale viene ascoltato come persona informata sui fatti. La sua decisione di non parlare finora ha suscitato interesse tra gli inquirenti.

Marco Poggi dai pm a Pavia. Il fratello di Chiara Poggi, fino ad ora rimasto nell'ombra, è stato convocato in Procura per rispondere come persona informata dei fatti. Ieri, 5 maggio, era toccato alle cugine Paola e Stefania Cappa. Oggi parlerà in contemporanea con l'amico Andrea Sempio, indagato per l'omicidio della sorella. Marco Poggi in Procura Il 37enne è chiamato (nuovamente) a rispondere sulle stanze della villetta di via Pascoli a Garlasco in cui aveva accesso l'amico, ma anche sui rapporti tra la sorella e l'indagato, così come del contenuto dei video intimi della ventiseienne e di Stasi, protetti da password, trovati nel computer di casa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marco Poggi, l'interrogatorio del fratello "scomparso": perché ha deciso di non parlare mai? «Non è in clinica»

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Oggi tocca a Sempio e Marco Poggi: la diretta della giornata - facebook.com facebook

Torniamo a parlare di #Garlasco. Ieri l’interrogatorio delle gemelle Cappa, oggi quello di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, e Marco Poggi. Facciamo il punto con il giornalista e saggista Carmelo Abbate # x.com