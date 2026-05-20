Il prossimo 23 giugno, allo Stadio del Conero, un giovane cantautore proveniente da Civitanova avrà l’opportunità di aprire il concerto di Vasco Rossi. Marco Martellini, diplomato al Conservatorio e con un passato nel liceo Rinaldini di Ancona, si prepara a salire sul palco per questa occasione, considerata una grande occasione nella sua carriera. In un’intervista, ha espresso la sua emozione nel poter partecipare a questa manifestazione, sottolineando che si tratta di un sogno che si realizza.

Ancona, 20 maggio 2026 - Marco Martellini, giovane cantautore civitanovese e maestro polistrumentista diplomato al Conservatorio dopo aver frequentato il liceo Rinaldini di Ancona, aprirà il concerto di Vasco Rossi allo Stadio del Conero il 23 giugno. Lo abbiamo intervistato. Ha vinto il “Festival Zocca Paese della Musica” conquistando l’apertura del concerto di Vasco Rossi. Cosa ha rappresentato per lei questo traguardo e cosa ha provato sul palco di Zocca, paese natale proprio del Blasco? “Per me tutto questo ha un valore che va oltre la vittoria. In questo mestiere è più facile dubitare di sé che sentirsi all’altezza, più facile voler abbandonare i desideri che crederci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’emozione di Marco: “Aprirò il concerto di Vasco Rossi, è un sogno che si realizza: mai smettere di crederci”

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