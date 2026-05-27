Marciapiedi invasi dai santini urge pulizia dopo le elezioni
Dopo le elezioni, marciapiedi, aiuole e strade sono ricoperti da numerosi volantini elettorali. I “santini” sono stati distribuiti dai candidati nelle settimane precedenti il voto, ma ora la loro presenza rende difficile la pulizia delle aree pubbliche. La sporcizia accumulata riguarda principalmente i materiali cartacei lasciati sui bordi delle strade e sui marciapiedi. La rimozione di questi materiali è necessaria per ripristinare l’aspetto normale delle zone interessate.
Finite le elezioni resta la sporcizia. Aiuole, marciapiedi e strade invase dai classici “santini” elettorali che nelle ultime settimane sono stati diffusi ovunque dai candidati con la speranza di portare a casa qualche voto in più. Un sistema già superato, viste le potenzialità di social e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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