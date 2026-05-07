Fiumicino marciapiedi invasi dalla vegetazione in via Montanari | la denuncia dei residenti

A Fiumicino, in via Montanari, i residenti segnalano come i marciapiedi siano quasi impraticabili a causa dell’invasione della vegetazione, che copre i passaggi pedonali e i segnali stradali. La situazione si è protratta nel tempo, rendendo difficile il transito dei pedoni e creando potenziali rischi per la sicurezza. La mancanza di interventi ha portato a un degrado evidente dello spazio pubblico.

Fiumicino, 7 maggio 2026 – Marciapiedi quasi impraticabili, vegetazione che invade il passaggio pedonale e segnali stradali coperti dai rami. È la situazione segnalata da alcuni residenti di via Geminiano Montanari, nella zona di Vignole, a Fiumicino. La denuncia arriva con una lettera firmata dai cittadini, accompagnata da alcune fotografie che mostrano lo stato del marciapiede lungo la strada: in diversi punti il percorso risulta ridotto o completamente occupato dalla vegetazione, rendendo difficile il transito dei pedoni e aumentando i rischi per chi è costretto a camminare a ridosso della carreggiata. “I marciapiedi sono praticamente inesistenti”, scrive un residente.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate "Invasi dalle auto, sosta selvaggia ovunque e nessuno controlla": la denuncia esasperata dei residenti / FOTO - VIDEOUna strada che è l'unica via di accesso per tutto il rione, la residente: "Bloccano mezzi del trasporto pubblico, ambulanze, raccolta dei rifiuti. "Vegetazione sui marciapiedi, in sedia a rotelle è impossibile transitare"SPECCHIOLLA (CAROVIGNO) - Vegetazione importante sui marciapiedi della marina con difficoltà di circolazione per chi presenta difficoltà motorie.