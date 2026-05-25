In via Selicelle e via Vallefuoco a Qualiano, i marciapiedi sono coperti da erba alta, rendendo difficile il passaggio pedonale. Le aree sono invase da vegetazione che ostacola il cammino, sollevando preoccupazioni tra i residenti. La segnalazione riguarda il mancato intervento di diserbo, che avrebbe dovuto mantenere i marciapiedi liberi da vegetazione e garantire la sicurezza dei pedoni.

Nuova segnalazione a Qualiano: marciapiedi impraticabili in via Selicelle e via Vallefuoco, cresce la preoccupazione per il mancato diserbo. Una nuova segnalazione arriva da Qualiano, e mette ancora una volta sotto i riflettori lo stato di manutenzione di alcune arterie cittadine. Questa volta a preoccupare i residenti sono le condizioni di via Selicelle e via Vallefuoco, dove i marciapiedi sono diventati impraticabili a causa dell’erba alta. Marciapiedi invasi dalla vegetazione. Le immagini e le testimonianze raccolte raccontano una realtà ben definita: la vegetazione ha ormai preso il sopravvento sugli spazi pedonali, rendendoli di fatto inutilizzabili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, marciapiedi invasi dall’erba: allarme in via Selicelle

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