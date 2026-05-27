Oggi le Marche hanno registrato temperature fino a 36 gradi, grazie all’alta pressione che ha portato un’ondata di caldo. Domani, però, è previsto un cambiamento con l’arrivo di temporali e una diminuzione delle temperature. La giornata sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con piogge e un calo dei valori termici rispetto a oggi.

L'alta pressione surriscalda anche le Marche e questa fiammata di fine maggio fa salire il termometro fino a 35°-36°. Avremo un po' di sollievo da domani, giovedì 28 maggio, con le temperature in discesa di 3-4°, anche per effetto di una passata temporalesca che interesserà soprattutto le aree interne. Previsioni che hanno indotto la Protezione civile a diramare un'allerta meteo gialla per temporali su tutto il territorio regionale. Ma già da venerdì prossimo, 30 maggio, tornerà il sereno e avremo giornate di tempo stabile e soleggiato anche nel weekend fino all'inizio della prossima settimana, per il ponte del 2 Giugno, Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marche, termometro fino a 36°, ma occhio: domani allerta temporali e temperature in discesa

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