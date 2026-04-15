In Lombardia, le temperature aumentano nelle prossime ore, portando a una condizione di stabilità climatica. Tuttavia, sono previste anche precipitazioni temporalesche isolate nel pomeriggio, che potrebbero interessare alcune zone della regione. Le autorità raccomandano attenzione per i cittadini che devono pianificare attività all'aperto durante i temporali, che si manifestano in modo puntuale nel corso della giornata.

La Lombardia si prepara a una fase di stabilità climatica caratterizzata da un aumento delle temperature e possibili fenomeni temporaleschi isolati nei prossimi giorni. Un’area di alta pressione in movimento da ovest stabilizzerà il tempo nella regione fino al fine settimana, portando con sé schiarite che potrebbero innescare instabilità pomeridiana. I dati forniti dall’Arpa regionale delineano uno scenario in cui l’espansione di un promontorio anticiclonico dalle zone occidentali determinerà una situazione di debole stabilità. Per mercoledì 15 aprile, le temperature nelle aree di pianura si sono attestate su valori massimi compresi tra i 18 e i 22 °C.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: sale il termometro, occhio ai temporali pomeridiani

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