Prima il garbino poi i temporali e termometro giù | le Marche nella morsa dell' instabilità meteo ma durerà poco

Le Marche si trovano sotto l’effetto di condizioni meteorologiche instabili, con il vento caldo e asciutto proveniente da sud-ovest che si fa sentire già oggi. Nel corso della giornata sono previsti temporali e un calo delle temperature, mentre il garbino si rafforza. La situazione dovrebbe cambiare nei prossimi giorni, ma al momento l’area è interessata da un clima movimentato e in rapido mutamento.

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Prima un rinforzo del garbino, il vento caldo e asciutto che soffia da Sud-ovest, associato a un peggioramento delle condizioni meteo che vedremo nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio. A seguire il transito di un sistema depressionario, con afflusso di aria più fredda, che determinerà un peggioramento più consistente del tempo nella giornata di sabato 16, con un generale miglioramento già a partire da domenica. Vivremo ancora giornate di instabilità primaverile sulle Marche, come annuncia l'ultimo bollettino della Protezione civile. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Prima il garbino, poi i temporali e termometro giù: le Marche nella morsa dell'instabilità meteo (ma durerà poco) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video il termometro #divertente #sketch #meme #mamma #neiperte #consigliato Sullo stesso argomento Aria polare sull’Italia, ma l’instabilità durerà pocoL’anticiclone delle Azzorre si protende verso le isole britanniche, favorendo la discesa di una massa d’aria di natura polare, che raggiungerà le... Meteo ribaltato: dopo il freddo arriva l’anticiclone, ma durerà pocoRoma - Le proiezioni indicano una svolta primaverile tra Pasqua e la settimana successiva, con sole e temperature in aumento ma possibili nuovi...