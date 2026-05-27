Marcello Ascani ha venduto le sue quote di un’azienda per 3,2 milioni di euro. La transazione riguarda la cessione della sua partecipazione in una società legata alle sue attività online. Ascani è noto come creator italiano, con un passato che spazia dalle animazioni su YouTube alle startup. La vendita riguarda l’intera quota societaria, senza ulteriori dettagli sul nome dell’azienda o sulle modalità dell’accordo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dalle animazioni su YouTube al mondo delle startup. Marcello Ascani è uno dei creator italiani che negli anni ha trasformato la propria presenza online in un vero percorso imprenditoriale. Il suo primo video su YouTube risale al 31 dicembre 2012, periodo in cui pubblicava soprattutto contenuti dedicati al disegno e alle animazioni, spesso ispirati agli youtuber più conosciuti del momento. Con il tempo il suo canale si è evoluto: Ascani ha iniziato a mostrarsi in prima persona, raccontando viaggi, esperienze personali e il dietro le quinte della vita da creator digitale. Successivamente ha ampliato i suoi contenuti entrando nel mondo delle startup, del business e della finanza personale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Marcello Ascani vende la sua azienda: “Le mie quote cedute per 3,2 milioni di euro”

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Ho Venduto la mia Azienda per 10 Milioni

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