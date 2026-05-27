Marcello Ascani a 28 anni vende la sua azienda | Le mie quote cedute per 3,2 milioni di euro

A 28 anni, Marcello Ascani ha venduto tutte le sue quote aziendali per 3,2 milioni di euro. Nato nel 1997, ha iniziato a pubblicare video su YouTube nel 2012, sviluppando nel tempo diverse attività. Tra queste, ha fondato l’agenzia Flatmates, dedicata al settore. La cessione delle quote rappresenta il punto più recente di un percorso imprenditoriale avviato molti anni fa.

Marcello Ascani, classe 1997, è un creator che ha iniziato a pubblicare video su YouTube nel 2012. Ha passato varie fasi della sua carriera, fino ad arrivare a lanciare Flatmates, la sua agenzia. Ora ha deciso di vendere Flatmates con una valutazione da 10.800.000 euro: con le sue quote porterà a casa 3.250.000 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ho Venduto la mia Azienda per 10 Milioni

Notizie e thread social correlati

Produce e vende 8mila litri di vino nella sua cantina abusiva: nei guai un’azienda agricola di AgrigentoUna cantina abusiva è stata scoperta e posta sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine in una zona rurale della provincia.

Produrre un giubbotto che Paul&Shark vende a 2000 euro costa 107: i margini dell’azienda del cognato di FontanaUn'indagine rivela che il costo di produzione di un giubbotto venduto a 2000 euro da Paul&Shark si aggira intorno ai 107 euro.

Si parla di: Creator economy, Cosmico acquista il 100% di Flatmates.

Marcello Ascani a 28 anni vende la sua azienda: Le mie quote cedute per 3,2 milioni di euroMarcello Ascani ha attraversato diverse vite sui social. Ha pubblicato il suo primo video su YouTube il 31 dicembre 2012, quando si occupava soprattutto di disegno e animazioni: ritratti di youtuber f ... fanpage.it

Studenti a confronto con lo youtuber. Marcello AscaniSabato alle 9.30 alla domus San Giuliano Confartigianato incontra il content creator Marcello Ascani (foto): saranno coinvolti gli studenti delle scuole del territorio. L’intervento di Ascani sarà ... ilrestodelcarlino.it