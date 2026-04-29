Produce e vende 8mila litri di vino nella sua cantina abusiva | nei guai un'azienda agricola di Agrigento

Una cantina abusiva è stata scoperta e posta sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine in una zona rurale della provincia. All’interno sono stati trovati circa 8.000 litri di vino pronti alla vendita, ma mancavano tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla legge per la produzione e la commercializzazione. L’attività era condotta senza licenza e senza rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.