Produce e vende 8mila litri di vino nella sua cantina abusiva | nei guai un'azienda agricola di Agrigento
Una cantina abusiva è stata scoperta e posta sotto sequestro da parte delle forze dell’ordine in una zona rurale della provincia. All’interno sono stati trovati circa 8.000 litri di vino pronti alla vendita, ma mancavano tutte le autorizzazioni sanitarie previste dalla legge per la produzione e la commercializzazione. L’attività era condotta senza licenza e senza rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.
I finanzieri hanno messo sotto sequestro una cantina abusiva con all'interno 8mila litri di vino: mancano le autorizzazioni sanitarie obbligatorie per la produzione e la vendita del prodotto.🔗 Leggi su Fanpage.it
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