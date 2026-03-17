Produrre un giubbotto che Paul&Shark vende a 2000 euro costa 107 | i margini dell'azienda del cognato di Fontana
Un'indagine rivela che il costo di produzione di un giubbotto venduto a 2000 euro da Paul&Shark si aggira intorno ai 107 euro. L'azienda, appartenente al cognato di un politico, mantiene margini di profitto che raggiungono il 95 per cento. La filiera produttiva sembra basarsi su pratiche di sfruttamento sistematico e condizioni di lavoro precarie.
Margini di guadagno fino al 95 per cento e una filiera produttiva che si reggerebbe su condizioni di sfruttamento sistematico. Ecco cosa emerge dall'inchiesta della Procura di Milano sulla Dama spa, l'azienda del cognato di Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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