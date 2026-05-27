Marc Marquez è ancora in una fase di recupero dal doppio intervento chirurgico (alla spalla destra e al piede destro) a cui si è sottoposto a Madrid dopo la brutta caduta rimediata nella Sprint di Le Mans, ma si presenterà comunque al Mugello questo weekend con l’obiettivo di scendere in pista e testare le sue condizioni fisiche in vista del prosieguo del Mondiale MotoGP 2026. “ Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista “, dichiara il nove volte campione iridato al sito ufficiale della Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez in attesa dell’ok dei medici: “Il recupero procede bene, sarò al Mugello per testarmi”

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