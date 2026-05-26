Ci sarà con ogni probabilità anche Marc Marquez al Mugello questo weekend in occasione del Gran Premio d’Italia 2026, valevole come settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il campione in carica della classe regina proverà a gareggiare sul meraviglioso circuito toscano dopo il doppio intervento chirurgico che lo aveva costretto a saltare sia la gara lunga di Le Mans che l’intero appuntamento di Barcellona. “ Dopo un controllo medico positivo, Marc Marquez domani si metterà in viaggio alla volta del Mugello. Giovedì in circuito è in programma l’ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il GP d’Italia “, l’annuncio odierno della Ducati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, adesso è ufficiale. Marc Marquez sarà al Mugello, ma dovrà ottenere il via libera dei medici

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