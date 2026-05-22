Marc Marquez si allena e tenta il recupero clamoroso Lo spagnolo vuole esserci al Mugello

Marc Marquez sta portando avanti un intenso programma di allenamenti nel tentativo di recuperare dalla sua attuale condizione fisica. L’obiettivo dello spagnolo è di partecipare alla settima gara del Campionato del Mondo di MotoGP 2026, che si terrà nel fine settimana al Mugello. Dopo un periodo di riabilitazione, Marquez sta cercando di tornare in pista, impegnandosi in sessioni di allenamento volte a migliorare la condizione fisica e la preparazione generale per la gara.

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Marc Marquez ci prova. Sul serio. Lo spagnolo vuole essere al via del fine settimana del Gran Premio d’Italia, settima prova del Mondiale di MotoGP 2026 che andrà in scena nel corso del prossimo weekend. Un tentativo che ha quasi dell’incredibile visto quanto successo allo spagnolo, ma che conferma in maniera evidente il carattere del nove volte campione del mondo. Facciamo il punto della situazione. Dopo la rovinosa caduta durante la Sprint Race del Gran Premio di Francia di Le Mans il portacolori del team Ducati Factory ha subito non una, ma ben due operazioni. Una per sistemare la frattura al quinto metatarso del piede destro, la seconda per sistemare alcune viti nella spalla lesionata nella caduta del Gran Premio di Indonesia dello scorso autunno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez si allena e tenta il recupero clamoroso. Lo spagnolo vuole esserci al Mugello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MARC MÁRQUEZ PREPARA SU VUELTA ¿EN MUGELLO Sullo stesso argomento MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona. Nel mirino un possibile rientro al MugelloHa avuto esito positivo in base ai primi report ufficiali il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Marc Marquez dopo... Gp del Brasile di MotoGp, Marc Marquez vince la gara Sprint: lo spagnolo torna a vincereGoiania, 21 marzo 2026 – Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Marc Márquez si allena sui social dopo la doppia operazione del 10 maggio 2026. Ducati valuta il rientro al Mugello dopo il controllo medico settimanale. #marcmarquez #ducarti #motogp x.com Marc Marquez su Instagram: Oggi non faccio altro che rendere grazieMarc Marquez ha visto tutto in diretta mentre si sottoponeva a una seduta di riabilitazione dopo l'infortunio al piede destro ... formulapassion.it MotoGP | La foto di Marc Marquez che fa sperare in un suo ritorno al MugelloA metà mattinata di questa domenica, mentre i piloti della MotoGP stavano facendo il giro del circuito a bordo del camion per salutare i tifosi presenti sulle tribune del Circuit de Barcelona per ... it.motorsport.com