Notizia in breve

Durante la maratona robotica, un sistema chiamato F.03 ha smistato 249.560 pacchi senza commettere errori. Non sono stati segnalati errori di consegna o smistamento. Il passaggio tra i robot avviene tramite un sistema di comunicazione automatica che coordina le consegne e i turni di lavoro. La gestione dei turni e delle consegne è stata completamente automatizzata, garantendo precisione e continuità nelle operazioni.