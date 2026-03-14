Robotica | Ai2 lancia modelli addestrati solo in simulazione

Il 14 marzo 2026, l’istituto di ricerca Ai2 ha presentato due nuovi modelli di robot sviluppati e addestrati interamente in ambienti virtuali. Questi modelli rappresentano un passo avanti nella robotica, poiché sono stati progettati senza l’uso di dati provenienti dal mondo reale. La notizia riguarda l’evento di lancio e la disponibilità di questi robot, senza approfondimenti sulle applicazioni o le implicazioni.

Il 14 marzo 2026 segna una svolta nella robotica grazie all’istituto di ricerca Ai2, che ha reso disponibili due nuovi modelli addestrati esclusivamente in ambienti virtuali. Questi sistemi operano nel mondo fisico senza aver mai dati reali durante la fase di apprendimento, eliminando il bisogno di raccolta manuale. L’approccio denominato trasferimento zero-shot da simulazione alla realtà permette ai robot di eseguire compiti complessi come aprire porte o afferrare oggetti senza mesi di dimostrazioni teleoperate. La pubblicazione avviene oggi, offrendo strumenti open-source per accelerare lo sviluppo tecnologico. Un salto quantico tra virtuale e reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Robotica: Ai2 lancia modelli addestrati solo in simulazione Articoli correlati Eima, si annuncia un altro record. Dalle trattrici alla robotica. Più di 50mila modelli in mostraMarcia a pieni giri la macchina organizzativa di Eima International 2026, la rassegna mondiale della meccanica agricola che tiene la sua 47esima... Robotica indossabile: Comau lancia MATE-XT GO per l’ergonomia industriale(Adnkronos) – Comau ha presentato ufficialmente MATE-XT GO, l'ultima evoluzione della sua gamma di esoscheletri indossabili, progettata per...