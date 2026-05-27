Le gang di origine latino-americana, tra cui Mara Salvatrucha, Barrio 18 e Trinitarios, sono attive a Milano e in Lombardia dagli anni 2000. Queste organizzazioni sono coinvolte in attività criminali come traffico di droga, estorsioni e violenze. Le forze dell'ordine monitorano costantemente le zone dove si concentrano, con operazioni di controllo e arresti. La presenza di queste gang è documentata da inchieste e rapporti ufficiali.

Milano, 27 maggio 2026 – Hanno messo radici nei primi anni Duemila, hanno imperversato praticamente incontrastate per oltre un decennio, fino all’incirca al 2015, quando una serie di riuscite operazioni di polizia e carabinieri hanno depotenziato e disarticolato, grazie a centinaia di arresti, la loro pericolosità. Oggi le gang di Latinos hanno ridisegnato la geografia criminale di Milano, città che si è conquistata il poco onorevole status di capitale di questo fenomeno d’importazione, e lo scenario in cui si è consumato l’omicidio di martedì sera, 26 maggio, alla stazione Certosa lo lascerebbe prefigurare. La Barrio 18 . Da oltre un ventennio, quindi, a Milano sono presenti almeno quattro gang: i Latin King, la Marasalvatrucha 13, Barrio 18 e Trinitarios. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mara Salvatrucha, Barrio 18, Trinitarios: ecco le gang di Latinos che hanno messo radici a Milano e in Lombardia

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BARRIO MILANO - 2 episodio

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