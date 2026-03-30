Gli studenti di Corsico in marcia contro i clan mafiosi Dall’hinterland milanese alla Lombardia ecco dove i boss hanno messo radici
Gli studenti di Corsico, in provincia di Milano, hanno manifestato contro le attività delle organizzazioni criminali che da anni hanno radici nell’area sudovest della città. La protesta si è svolta coinvolgendo centinaia di studenti delle scuole primarie, provenienti dall’hinterland milanese e da altre zone della Lombardia. La mobilitazione si inserisce in un più ampio movimento di resistenza contro la presenza delle mafie nella regione.
Corsico (Milano), 30 marzo 2026 – Da Corsico, avamposto suo malgrado delle ramificazioni dei clan nel Sudovest milanese per decenni, si è alzato un grido – forte come può essere quello emesso da centinaia di studenti delle primarie – contro le mafie. È successo oggi nella città dell’hinterland dove in occasione della Giornata per la legalità e contro le mafie le istituzioni del territorio hanno chiamato a raccolta le scolaresche corsichesi per una giornata di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata. Tutti in marcia . L’iniziativa per fare memoria delle vittime di mafia, ricordare i loro nomi e le loro storie, è stata dedicata ai bambini e ai giovani delle scuole che hanno partecipato in centinaia alla Marcia della Legalità e alla Lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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