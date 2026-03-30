Gli studenti di Corsico, in provincia di Milano, hanno manifestato contro le attività delle organizzazioni criminali che da anni hanno radici nell’area sudovest della città. La protesta si è svolta coinvolgendo centinaia di studenti delle scuole primarie, provenienti dall’hinterland milanese e da altre zone della Lombardia. La mobilitazione si inserisce in un più ampio movimento di resistenza contro la presenza delle mafie nella regione.

Corsico (Milano), 30 marzo 2026 – Da Corsico, avamposto suo malgrado delle ramificazioni dei clan nel Sudovest milanese per decenni, si è alzato un grido – forte come può essere quello emesso da centinaia di studenti delle primarie – contro le mafie. È successo oggi nella città dell’hinterland dove in occasione della Giornata per la legalità e contro le mafie le istituzioni del territorio hanno chiamato a raccolta le scolaresche corsichesi per una giornata di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata. Tutti in marcia . L’iniziativa per fare memoria delle vittime di mafia, ricordare i loro nomi e le loro storie, è stata dedicata ai bambini e ai giovani delle scuole che hanno partecipato in centinaia alla Marcia della Legalità e alla Lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli studenti di Corsico in marcia contro i clan mafiosi. Dall’hinterland milanese alla Lombardia, ecco dove i boss hanno messo radici

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