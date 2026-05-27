Con l’arrivo della bella stagione, l’amministrazione comunale di Lugo ha avviato interventi di manutenzione straordinaria negli immobili comunali. La chiusura delle scuole permette di eseguire i lavori senza interruzioni delle attività scolastiche. Sono previsti interventi su edifici pubblici e strutture comunali, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli immobili. I lavori sono programmati in modo da completarsi prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Con l’arrivo della bella stagione e la imminente chiusura delle scuole, per l’Amministrazione comunale di Lugo scatta la tradizionale stagione dei cantieri. Il periodo estivo si conferma il momento ideale per intervenire sul patrimonio pubblico, riducendo al minimo i disagi per la cittadinanza. In quest’ottica si inserisce il corposo piano di manutenzioni straordinarie che interesserà una vasta rete di immobili comunali. Il Comune ha infatti dato il via libera formale a una serie di interventi volti ad adeguare, modernizzare e mettere in sicurezza numerosi spazi della città e delle sue frazioni. Il piano straordinario prevede una spesa complessiva di 250 mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manutenzioni straordinarie negli immobili comunali

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