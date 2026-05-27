Manutenzioni stradali in montagna si parte dalla provinciale tra Puianello e Levizzano
Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade di montagna della rete provinciale, con interventi sulla provinciale 18 tra Puianello e Levizzano di Castelvetro. Le operazioni riguardano principalmente la zona sud-est del territorio e continueranno successivamente anche su altre strade. Le lavorazioni prevedono interventi di ripristino e miglioramento della carreggiata, senza specificare tempistiche precise. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali deviazioni o chiusure temporanee.
Sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di montagna della rete viaria provinciale, in particolare nella zona sud-est del territorio, con i primi interventi lungo la strada provinciale 18 di tra Puianello e Levizzano di Castelvetro, mentre successivamente. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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