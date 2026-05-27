Manutenzioni stradali in montagna si parte dalla provinciale tra Puianello e Levizzano

Notizia in breve

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade di montagna della rete provinciale, con interventi sulla provinciale 18 tra Puianello e Levizzano di Castelvetro. Le operazioni riguardano principalmente la zona sud-est del territorio e continueranno successivamente anche su altre strade. Le lavorazioni prevedono interventi di ripristino e miglioramento della carreggiata, senza specificare tempistiche precise. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali deviazioni o chiusure temporanee.