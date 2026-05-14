"Il mare inizia dalla montagna". E’ il particolare titolo della tredicesima edizione di " Tipicità in blu ", che dal 16 al 22 maggio farà di Ancona la capitale della blue economy, un ‘laboratorio di futuro’ che esplora ambiti come pesca, nautica, cantieristica, ricerca, sostenibilità, sport, gastronomia, percorsi e cultura marinara. Sabato e domenica il festival pervaderà alcuni degli spazi più rappresentativi che legano il mare alla Capitale Italiana della Cultura 2028. S’inizia sabato a Marina Dorica con il lancio ufficiale dell’edizione 2026 del Grand Tour delle Marche (ore 11), il circuito di eventi organizzato insieme all’ANCI che da maggio a dicembre percorrerà la regione con oltre 25 tappe.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Il mare inizia dalla montagna". Tipicità in Blu tra regate e cibo

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