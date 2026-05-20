Torneo della Montagna | ieri sera si sono svolti i sorteggi della 74ª edizione della competizione che accenderà l’estate calcistica Si parte col derbyssimo | Castelnovo-Felina

Da sport.quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I sorteggi della 74ª edizione del Torneo della Montagna si sono svolti ieri sera, segnando l’inizio della competizione che accompagnerà l’estate calcistica. La prima partita in programma sarà un derby tra due squadre locali. La formula adottata è semplice e obbligata, con un calendario che si preannuncia intenso e ricco di sfide. La manifestazione, ormai alla sua 74ª edizione, riprende con entusiasmo e coinvolgimento da parte delle squadre e dei tifosi.

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Formula obbligata quanto semplice per il 74° Torneo della Montagna. Nella veloce quanto poco movimentata riunione di ieri pomeriggio nella cornice dell’Onda della Pietra a Castelnovo Monti diretta dal Csi, disco verde ai 4 gironi da 4 squadre ciascuno grazie alle 16 squadre partecipanti (una in meno rispetto all’estate scorsa). Calcio d’inizio confermato per domenica 7 giugno (ore 16 i Giovanissimi, ore 17.30 i Dilettanti). Introdotto, con un tuffo all’antico passato, il criterio delle teste di serie con votazione nettamente a favore di questa novità (13 a 3) che premia le quattro semifinaliste della scorsa stagione inserite così nella prima casella di ciascun raggruppamento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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