Manufacturing Forum 2026 tra flessibilità turni e digitalizzazione le sfide che ridisegnano il lavoro

Notizia in breve

Al Manufacturing Forum 2026 sono stati presentati i risultati di un report che analizza le sfide del settore manifatturiero, tra cui la necessità di maggiore flessibilità nei processi produttivi, l'implementazione di nuovi sistemi di digitalizzazione e l'organizzazione dei turni di lavoro. Il documento evidenzia come queste aree siano fondamentali per adattarsi alle trasformazioni in corso e migliorare l’efficienza complessiva delle imprese.