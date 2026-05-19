Milano Manufacturing Forum 2026 | la sfida per il futuro delle fabbriche

A Milano si svolge il Manufacturing Forum 2026, un evento dedicato alle sfide che attendono il settore manifatturiero nei prossimi anni. Durante la giornata vengono poste domande sul ruolo dell'intelligenza artificiale nel ridurre i costi del personale e sull'eventualità che il 63% delle aziende manifatturiere possa perdere efficienza operativa. L'incontro riunisce rappresentanti di aziende e esperti che discutono di tecnologie e strategie per affrontare le trasformazioni in atto.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale trasformare i costi del personale in valore?. Perché il 63% delle imprese manifatturiere rischia l'obsolescenza operativa?. Come incide la carenza di competenze sui margini economici delle fabbriche?. Chi guiderà la transizione tra gestione amministrativa e governance strategica?.? In Breve Il 26 maggio 2026 il Bicocca Pavilion ospiterà i tavoli tecnici riservati agli associati.. Adriano Solidoro analizzerà i modelli organizzativi prima del talk show con Alessia Rigoni.. Solo il 37% delle imprese utilizza sistemi HR strutturati per gestire la forza lavoro.. Il 63% delle aziende opera ancora con sistemi HR poco strutturati per la produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, Manufacturing Forum 2026: la sfida per il futuro delle fabbriche ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Milano in programma Manufacturing Forum 2026 per 26 maggio Forum delle Idee, i giovani reggini disegnano la Reggio Calabria del futuroCirca 25 proposte articolate in 8 aree tematiche: è questo il cuore del documento programmatico elaborato da “Reggio 2031-Forum delle Idee”,... A Milano in programma Manufacturing Forum 2026 per 26 maggio(Adnkronos) – Il Manufacturing Forum 2026, in programma il 26 maggio a Milano, Bicocca Pavilion, dalle ore 15:00 alle 18:00, è il primo appuntamento italiano interamente dedicato alla trasformazione d ... pianetagenoa1893.net