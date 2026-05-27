Durante il Manufacturing Forum 2026, Solidoro di UniMiB ha sottolineato che le organizzazioni devono diventare più flessibili e focalizzate sulle competenze. Ha ricordato che il settore manifatturiero ha affrontato un’onda di innovazione digitale, come l’introduzione di Fabbrica 4.0, negli ultimi anni. La discussione ha riguardato l’esigenza di adattare le strutture aziendali a questi cambiamenti tecnologici, rendendole più dinamiche e capaci di rispondere alle nuove sfide.

“Da diversi anni il settore manifatturiero, come altri settori, è stato investito da innovazione digitale: Fabbrica 4.0, per esempio, una denominazione che si sente già da alcuni anni. Attualmente vi è una grande ondata che riguarda l'automazione e l'intelligenza artificiale”. In tale contesto, “il lavoro delle persone, anche tecnico, cambia perché non è più un lavoro ripetitivo o a bassa discrezionalità, ma richiede anche altre competenze. Come conseguenza e causa le organizzazioni devono cambiare: non si può più pensare a modelli gerarchici, rigidi e verticistici, ma è necessaria un'organizzazione più fluida. Ciò ha a che fare anche con i piani di formazione, che devono essere adeguati al tipo di competenza che si vuole trasferire e al tipo di lavoro”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), ‘necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle competenze’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Manufacturing Forum 2026: Solidoro (UniMiB), necessarie organizzazioni più fluide e orientate alle

Notizie e thread social correlati

Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il nuovo manifatturiero’Il Manufacturing Forum 2026 ha visto un rappresentante di Him Co sottolineare la necessità di aggiornare le competenze e promuovere una formazione...

Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura più flessibile’Durante il Manufacturing Forum 2026, Bonacossa di ILPRA ha sottolineato come l’industria manifatturiera abbia visto un notevole cambiamento negli...

Argomenti più discussi: A Milano in programma Manufacturing Forum 2026 per 26 maggio; Manufacturing 2026: Flessibilità e Digital HR nel Lavoro.

Manufacturing Forum 2026, tra flessibilità, turni e digitalizzazione le sfide che ridisegnano il lavoroIl 26 maggio si è concluso a Milano, all’Università Bicocca Pavilion, il primo evento italiano interamente dedicato alla trasformazione del manifatturiero con focus sulla governance del lavoro, promos ... adnkronos.com

Manufacturing Forum 2026: Alberti (Rheinmetall Italia), ‘fabbrica intelligente e AI futuro competitivo Made in Italy’La manifattura italiana rappresenta il cuore pulsante del Made in Italy ed è la leva competitiva per il Sistema Paese per i prossimi anni, perché genera incremento del Pil, innovazione, valorizzazion ... quotidiano.net