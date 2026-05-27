Il Manufacturing Forum 2026 ha visto un rappresentante di Him Co sottolineare la necessità di aggiornare le competenze e promuovere una formazione continua nel settore manifatturiero. Secondo quanto dichiarato, il settore sta evolvendo rapidamente e chi utilizza ancora strumenti e metodi di dieci anni fa potrebbe perdere terreno in termini di competitività. Non sono stati forniti dettagli su programmi o iniziative specifiche, ma si evidenzia l’importanza di adattarsi ai cambiamenti in atto.

“Il settore manifatturiero sta cambiando velocemente. Chi continua a gestire la forza lavoro con gli stessi strumenti e approcci di dieci anni fa rischia una perdita di competitività nell'ambito del manifatturiero. Siamo in contatto sempre più complesso, articolato, veloce, con cambiamenti repentini. Per superare questo scoglio il tema delle competenze diventa fondamentale. Quindi, le aziende devono investire nelle competenze, saperle inserire all'interno dei processi, alimentandole e migliorandole: dal saper fare al problem solving fino alle competenze manageriali, che vengono sempre più richieste a tutti i lavoratori per poter dare risposte tempestive, veloci e flessibili, a un contesto veloce e in continuo cambiamento”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), ‘competenze e formazione continua per affrontare il nuovo manifatturiero’

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Manufacturing Forum 2026: Gasparini (Him Co), competenze e formazione continua per affrontare il

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