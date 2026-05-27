Durante il Manufacturing Forum 2026, Bonacossa di ILPRA ha sottolineato come l’industria manifatturiera abbia visto un notevole cambiamento negli ultimi dieci anni. La crescita è attribuibile all’introduzione di nuove tecnologie e all’adattamento alle richieste di un mercato in rapido movimento. La discussione si è concentrata sull'importanza di innovare e di adottare una cultura del dato per rendere la produzione più flessibile e reattiva.

“L'industria manifatturiera negli ultimi dieci anni è cambiata molto, ha avuto un incremento grazie all'innovazione tecnologica e al dinamismo del mercato. Questo, spinta, per esempio, dall'automazione che è stata inserita nell'industria, nella digitalizzazione dei processi e anche in un mercato che negli ultimi anni è diventato molto più dinamico, con delle richieste molto più veloci. Credo che un'azienda che decide di non cambiare e di adottare i vecchi sistemi, sia un'azienda destinata a perdere competitività e la cosa paradossale che potrebbe non rendersi conto che in questo momento stia perdendo delle quote di mercato. Oggi, un mercato rapido ha bisogno di scelte rapide e di una filiera produttiva flessibile. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), ‘innovazione e cultura del dato per una manifattura più flessibile’

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Manufacturing Forum 2026: Bonacossa (ILPRA), innovazione e cultura del dato per una manifattura

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