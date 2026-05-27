Manna pesca alla Bombonera Napoli a un passo da El Changuito Zeballos

Da ilnapolista.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovanni Manna ha avviato trattative per acquistare il giocatore uruguaiano Zeballos, noto come “El Changuito”. La proposta riguarda un trasferimento a breve termine e mira a rafforzare la rosa del club. La trattativa si trova in fase avanzata, con incontri e negoziati tra le parti coinvolte. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata finora, e le parti stanno valutando i dettagli dell’accordo.

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Giovanni Manna ha deciso di guardare dall’altra parte dell’oceano per piazzare un colpo in prospettiva (ma neanche troppo) per il nuovo corso azzurro. E il bersaglio grosso si trova dritto alla Bombonera. Secondo quanto riportato dal noto giornalista argentino Leandro Aguilera sulle frequenze di TyC Sports, il Napoli sarebbe letteralmente a un passo da Exequiel Zeballos, gioiello offensivo di proprietà del Boca Juniors. Una trattativa in fase molto avanzata, nata dal tempismo perfetto e da una situazione contrattuale che in casa Xeneize si è ormai trasformata in un vicolo cieco e in un doloroso divorzio annunciato. Chi è “El Changuito”, l’ala ribelle che scappa dal Boca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Manna pesca alla Bombonera. Napoli a un passo da “El Changuito” Zeballos
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