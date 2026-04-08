Mercato Napoli Manna pesca in Portogallo | colpo nel mirino l’indiscrezione

Il mercato del Napoli si anima con un possibile nuovo arrivo nel reparto centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky Sport e Gianluca Di Marzio, il club avrebbe messo nel mirino Richard Ríos, centrocampista colombiano attualmente in forza al Benfica. Giovanni Manna, responsabile del settore scouting, avrebbe individuato nel giocatore portoghese un obiettivo per l’estate. La trattativa non è ancora ufficiale e resta da capire la volontà delle parti coinvolte.

Richard Ríos finisce nella lista del Napoli per il centrocampo. Il colombiano del Benfica piace a Giovanni Manna per l’estate, secondo quanto riporta Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio. Gli azzurri hanno avviato contatti esplorativi con l’entourage del centrocampista classe 2000, senza ancora presentare offerte ufficiali. La Roma aveva già sondato il terreno in precedenza, ma ora il club partenopeo accelera nella ricerca di rinforzi per la mediana. Manna identifica in Ríos un profilo funzionale al progetto tattico di Antonio Conte: fisicità, inserimenti e una duttilità che mancano in organico. Richard Rios in campo con la maglia del Benfica (AnsaFoto) SpazioNapoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, Manna pesca in Portogallo: colpo nel mirino, l’indiscrezione Mercato Napoli, gli azzurri sfidano la Juve e non solo; nel mirino un colpo a parametro zeroIl Napoli guarda al futuro e studia le prime mosse in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Leggi anche: “Manna è già in contatto con agenti”: mercato Napoli, pronto il colpo dalla Premier Argomenti più discussi: Corbo: Voglio fare i complimenti a Manna per un'invenzione di mercato; Da 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la... Di Marzio: Il Napoli ha preso un gioiellino sul mercato, fa impazzire i tifosi! Bravo MannaUn colpo dai 'guizzi imprevedibili' e 'determinante', pescato 'grazie al lavoro di scouting e alle relazioni costruite negli anni'. Gianluca Di Marzio esalta Giovanni Manna. areanapoli.it Napoli: Lang stavolta sorprende su Conte, l’olandese scagiona anche Manna dalle accuse sul mercato sbagliatoDopo le frecciate dei mesi scorsi Lang stavolta elogia Conte, rivelando anche un importante retroscena di mercato che scagiona il d.s. Manna dalle accuse dei tifosi del Napoli ... sport.virgilio.it #Manna, spunta Richard #Ríos per il mercato estivo. Contro il #Napoli fece gol e assist. Per il momento, non ci sono state offerte ufficiali, solo contatti esplorativi. Piace anche alla #Roma di #Gasperini. https://www.ilnapolista.it/2026/04/napoli-richard-rios/ - facebook.com facebook