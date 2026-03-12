Il Napoli segue Zeballos Manna approva

Il Napoli sta monitorando da vicino Exequiel Zeballos, giovane talento del Boca Juniors. A rivelarlo sono i conduttori di Radio Kiss Kiss Napoli, che hanno riferito come il club azzurro stia seguendo con attenzione le evoluzioni del calciatore argentino. Manna avrebbe espresso parere favorevole sull'operazione, mentre la società si muove con decisione per tenerlo sotto osservazione.

La società azzurra ha messo gli occhi sul giovane talento del Boca Juniors, Exequiel Zeballos. Secondo quanto raccontato nella trasmissione Radio Goal dai conduttori di Radio Kiss Kiss Napoli, il club si starebbe muovendo con decisione per seguire da vicino il calciatore argentino. In un recente intervento radiofonico, Diego Maradona Jr ha elogiato le qualità dell'esterno del Boca. Ha inoltre ricordato di suggerire il nome di Exequiel Zeballos al Napoli già da due mesi. La dirigenza sembra aver ascoltato il figlio d'arte e sta cominciando concretamente a valutare l'affare. L'interesse per Zeballos rientra nella strategia di ringiovanire un po' la rosa.