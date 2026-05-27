Manna in chiusura per Zeballos

Il Napoli ha concluso un accordo con un nuovo giocatore, con Giovanni Manna che si prepara a finalizzare il primo acquisto per la prossima stagione. La squadra sembra orientata a rafforzarsi e ha già avviato le operazioni di mercato. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, senza dettagli sui termini dell’accordo o sull’identità del calciatore coinvolto.

L’esterno classe 2002, soprannominato “El Changuito”, piace da tempo alla dirigenza partenopea per le sue qualità tecniche, la rapidità nell’uno contro uno e la capacità di creare superiorità numerica. Il Napoli avrebbe accelerato i contatti nelle ultime ore, approfittando anche della situazione contrattuale del giocatore, che non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con il Boca Juniors. Manna starebbe lavorando direttamente con gli agenti del calciatore per cercare di chiudere l’affare in tempi brevi. L’obiettivo è anticipare la concorrenza e regalare al prossimo allenatore un rinforzo giovane ma già pronto per il grande salto nel calcio europeo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Zeballos, Manna sta chiudendoIl Napoli sta pianificando le mosse per la prossima estate e si sta preparando a chiudere un acquisto importante.

Il Napoli segue Zeballos, Manna approvaIl Napoli sta monitorando da vicino Exequiel Zeballos, giovane talento del Boca Juniors.

Temi più discussi: Festha Manna, viabilità e divieti: attivata la guardia medica - L'Unione Sarda.it; Festha Manna 2026, musica fino a notte e piano sicurezza in città; Apertura di Palazzo Roncadelli Manna in occasione dell'11esima edizione del PAF. Le visite accompagnate, organizzate dal FAI, sono in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno.; Festha Manna 2026 a Porto Torres: modificata alla viabilità.

Manna in chiusura per ZeballosIl Napoli guarda già al futuro e Giovanni Manna sembra pronto a mettere a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto ... dailynews24.it

+++ Manna pronto al primo colpo di mercato: affare verso la chiusura per Zeballos del Boca Junior +++ x.com

Calciomercato Napoli, Manna pronto al primo colpo: affare Zeballos in chiusuraIl direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna sarebbe vicino a chiudere il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, gli azzurri starebbero infatti acc ... msn.com