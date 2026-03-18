Zeballos Manna sta chiudendo

Il Napoli sta pianificando le mosse per la prossima estate e si sta preparando a chiudere un acquisto importante. La società ha deciso di concentrarsi sul mercato in anticipo, con l’obiettivo di rafforzare la squadra per la prossima stagione. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo l’annuncio ufficiale. La decisione arriva dopo le recenti valutazioni sul roster attuale.

Il nome al centro della trattativa è quello di Exequiel Zeballos, giovane talento argentino del Boca Juniors. In patria è soprannominato “el diablo” per il suo modo di giocare: rapido, imprevedibile e molto tecnico. Non è quindi un caso che questo possibile acquisto venga descritto con tanto entusiasmo. Il Napoli si sta muovendo con anticipo rispetto ad altri club europei. L’idea è quella di bloccare subito il giocatore per portarlo in Italia nella stagione 2026-2027. Manna, infatti, lavora da mesi su questa pista e avrebbe intensificato i contatti proprio nelle ultime settimane. Un aspetto importante è anche la volontà del calciatore. Zeballos sembra attratto dalla possibilità di giocare in Serie A e avrebbe aperto al trasferimento. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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