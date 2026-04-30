I diritti dei bambini in Europa Cosa fa l’UE per proteggerci

Da lanazione.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1989 numerosi Paesi hanno firmato la Convenzione sui diritti dell’infanzia, un accordo internazionale approvato dall’ONU per tutelare i bambini. L’Unione Europea ha adottato diverse misure per applicare questa convenzione, promuovendo leggi e iniziative volte alla protezione e al benessere dei minori. Questi strumenti giuridici mirano a garantire che i diritti dei bambini siano rispettati in tutta l’Europa.

Nel 1989 molti Paesi del mondo hanno sottoscritto un importante accordo internazionale chiamato " Convenzione sui diritti dell’infanzia ", approvato dalle Nazioni Unite. Questo documento stabilisce che tutti i bambini hanno diritti fondamentali che devono essere rispettati e garantiti in ogni parte del mondo. Tra questi diritti ci sono quello all’istruzione, al gioco, alla sicurezza, all’espressione delle proprie opinioni, al nome e all’identità, oltre a molti altri aspetti essenziali per una crescita serena. La Convenzione afferma inoltre che tutti i bambini sono uguali e che gli adulti hanno il dovere di proteggerli e prendersene cura. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, ancora oggi, molti bambini non vedono pienamente rispettati i loro diritti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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