Anna Sarfatti è l’autrice de " La Costituzione spiegata ai bambini ", un libro che spiega le leggi e i diritti di giovani e adulti. Noi bambini della IVA, della scuola G. Rodari, abbiamo letto questo libro dedicato alla Repubblica italiana e che parla di gentilezza, violenza e di ciò che succede realmente al di fuori delle nostre case. Nel libro si parla dei diritti di tutti i cittadini, anche dei bambini. Abbiamo scoperto che ogni bambino ha diritto ad andare a scuola, a essere curato quando sta male, a esprimere le proprie idee e a vivere in un ambiente sicuro. Questa cosa ci ha fatto riflettere, perché non tutti i bambini nel mondo hanno le stesse possibilità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Costituzione e i diritti dei bambini: da andare a scuola a essere curati

LO STATO ITALIANO Spiegazione facile classe 5° – Maestra Marina83

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