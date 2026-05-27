Manfredini ha commentato la stagione della Lazio, definendola tribolata nonostante il ritorno di Sarri in panchina. Ha inoltre elogiato Gattuso come tecnico di livello. Le sue parole sono state rilasciate in esclusiva a Lazionews24.

Manfredini, ex centrocampista della Lazio, ha parlato in esclusiva a Lazionews24: le sue dichiarazioni sui biancocelesti. Christian Manfredini è stato un protagonista assoluto con la maglia biancoceleste, il tutto culminando nella vittoria della Coppa Italia nel 2009 e con la vittoria della Supercoppa con i capitolini. L’ex centrocampista ha parlato in esclusiva a Lazionews24. Cosa pensi della stagione che la Lazio ha appena concluso e credi che riuscirà a trovare un nuovo equilibrio con un altro allenatore. Quali sono le tue considerazioni? STAGIONE SARRI – «L’annata è stata abbastanza tribolata. Si è partiti con l’arrivo di Sarri, una scelta molto gradita alla piazza: un allenatore di livello, uno che insegna calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Manfredini: «Stagione tribolata della Lazio nonostante il ritorno di Sarri. Gattuso tecnico di livello» – ESCLUSIVA

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