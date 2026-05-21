Orsi | Sarri lascerà sicuramente la Lazio ma gli sconsiglio il ritorno a Napoli – ESCLUSIVA
Orsi, ex portiere e noto opinionista, ha commentato la situazione attuale della Lazio e ha parlato anche di Sarri. Secondo lui, l’allenatore lascerà sicuramente la squadra, ma ha sconsigliato un suo eventuale ritorno a Napoli. La sua analisi si concentra sulle recenti decisioni e sui possibili sviluppi futuri per l’allenatore e la squadra biancoceleste. Le sue parole arrivano in un momento di grande attenzione intorno alle mosse del tecnico e alle eventuali alternative per il club.
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