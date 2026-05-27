Roberto Mancini ha affermato che gli algoritmi di intelligenza artificiale possono commettere errori e che l’aspetto umano è fondamentale. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che le decisioni prese con l’AI devono essere integrate con il giudizio umano. Mancini ha evidenziato che la tecnologia, pur essendo utile, non può sostituire completamente il ruolo delle persone. La discussione si è concentrata sull’importanza di mantenere un equilibrio tra innovazione e intervento umano.

Non ha dubbi Roberto Mancini. L’ex allenatore della Nazionale di calcio maschile, tra gli ospiti della presentazione all’ Ordine dei medici di Roma della “ Ricerca sull’attrattività facciale tra scienza, percezione e benessere ” realizzata in collaborazione con Miss Italia, ha risposto a LaPresse rispetto all’impatto che la tecnologia ha sullo sport che ha praticato per tutta la vita. “L’impatto dell’ intelligenza artificiale nello sport? Questa tecnologia è già entrata nel calcio, ma sinceramente credo che poi sia importante decidere per ciò che si vede e per quello che si sa, perché gli algoritmi secondo me nel calcio possono anche sbagliare ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mancini sull’intelligenza artificiale: “Gli algoritmi possono anche sbagliare, conta l’aspetto umano”

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