La guerra anche degli algoritmi Anthropic fa causa agli Usa Ma l’intelligenza artificiale è già l’arma segreta

Anthropic ha intentato una causa contro gli Stati Uniti, evidenziando i rischi legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. La disputa riguarda aspetti legati alla regolamentazione e all’uso di questa tecnologia, che ormai entra nel campo delle questioni geopolitiche e della sicurezza nazionale. L’attenzione si concentra sulle implicazioni di un settore in rapida crescita e sulla presenza di strumenti digitali sempre più sofisticati.

Roma – L'intelligenza è artificiale ma ormai anche bellica. Nonostante la querelle nata negli Stati Uniti, che ha portato alle dimissioni della responsabile del dipartimento di robotica di OpenAI, Caitlin Kalinowski, a seguito della decisione dell'azienda di collaborare con il Pentagono per la fornitura di tecnologie legate alla sicurezza nazionale, l'IA è sempre più integrata nell'apparato militare; tanto da essere utilizzata per analizzare dati di intelligence e simulare scenari, contribuendo alla pianificazione dei bombardamenti contro la Repubblica islamica. Le dimissioni di Kalinowski sono però solo uno degli ultimi sviluppi legati alla vicenda dell'uso dell'intelligenza artificiale nell'ambito della difesa.