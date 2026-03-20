Nel polo culturale ’Le Clarisse’ si sta svolgendo un percorso dedicato all’integrazione tra arte e intelligenza artificiale, con un focus particolare sulla capacità degli algoritmi di generare contenuti creativi. L’evento coinvolge artisti e ricercatori che esplorano le potenzialità delle tecnologie digitali nel mondo dell’arte contemporanea, offrendo uno sguardo sulle applicazioni pratiche e sulle sperimentazioni in corso.

Prosegue nel Polo culturale ’Le Clarisse’, in via Vinzaglio, il percorso di approfondimento dedicato all’ arte contemporanea e al pensiero estetico critico promosso all’interno del corso d’arte di estetica ribelle “La bellezza non salverà il mondo”, ideato e curato dal direttore del Polo, Mauro Papa. Il prossimo appuntamento è in programma oggi alle 18 nella sala conferenze di Clarisse Arte, con l’incontro dal titolo “Domare il mostro. Algoritmi, intelligenza artificiale e disobbedienza estetica”, a cura di Vanessa Rusci. Artista e ricercatrice, Rusci sviluppa da anni una pratica che indaga il rapporto tra creatività, tecnologia e sistemi algoritmici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo culturale ’Le Clarisse’. Arte e intelligenza artificiale. Se gli algoritmi sono ’creativi’

Articoli correlati

Polo Le Clarisse. Critica ragionata con l’arte ribelleL’arte come spazio di disobbedienza, come strumento critico capace di mettere in discussione stereotipi, canoni e modelli imposti.

Polo Le Clarisse. Cucina e arte e ruolo del gustoProsegue nel Polo culturale Le Clarisse il ciclo di incontri del corso d’arte ’La bellezza non salverà il mondo’ ideato dal direttore Mauro Papa.

Tutti gli aggiornamenti su Polo culturale

Temi più discussi: Polo culturale ’Le Clarisse’. Arte e intelligenza artificiale. Se gli algoritmi sono ’creativi’; La Maremma raccontata dagli artisti: lezione di Mauro Papa alle Clarisse; La Maremma nelle arti visive: scopri la lezione di Mauro Papa al Polo Le Clarisse; La Maremma nelle arti visive.

Polo culturale ’Le Clarisse’. Arte e intelligenza artificiale. Se gli algoritmi sono ’creativi’Vanessa Rusci, artista e ricercatrice, spiegherà quanto (e come) gli algoritmi siano in grado di influenzare i processi di produzione della fantasia ’umana’. lanazione.it

Algoritmi e intelligenza artificiale: nuovo appuntamento con il corso d’arte alle ClarisseVanessa Rusci e l'intelligenza artificiale protagonisti dell'incontro d'arte al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto ... grossetonotizie.com

Porte aperte alla città per scoprire il nuovo Polo Culturale di Piazza Cavallotti e del Gabinetto di Lettura. Il 20 marzo l’Ateneo di Messina celebra “Università Svelate”, un’intera giornata dedicata alla condivisione di nuovi spazi e iniziative culturali per la cittadi - facebook.com facebook

Città del cioccolato vuole essere sempre più 'polo culturale' x.com