Torna la fiera nazionale del consumo critico che quest' anno mette al centro la forza della collettività Dal 13 al 15 marzo tre giorni di incontri laboratori per scoprire come le scelte di ognuno possano trasformare la realtà

Dal 13 al 15 marzo 2026, i padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho ospiteranno la ventiduesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, l’evento nazionale dedicato al consumo critico e agli stili di vita sostenibili. La manifestazione prevede incontri e laboratori che mettono in evidenza l'importanza della collettività nel promuovere scelte più consapevoli e responsabili. La fiera torna a sottolineare il ruolo delle decisioni individuali nel cambiare la realtà.

Dal 13 al 15 marzo 2026, i padiglioni 16 e 20 di Fiera Milano Rho ospiteranno la ventiduesima edizione di Fa' la cosa giusta!, l'evento nazionale di riferimento per il consumo critico e gli stili di vita sostenibili. La manifestazione si presenta quest'anno con un interrogativo profondo che funge da filo conduttore: "Di quante persone abbiamo bisogno? (per cambiare il mondo)". L'obiettivo è mostrare come le singole scelte quotidiane, se messe in rete, possano acquisire un valore trasformativo capace di fare la differenza nella costruzione della pace e della tutela ambientale.

