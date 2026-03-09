Biasin furioso | Rigore netto per l’Inter parlano ancora di Palazzo? Ne abbiamo visti cinquemila quest’anno L’anno scorso…

Durante la trasmissione “Pressing” si è acceso un dibattito sull’episodio più discusso del derby tra Inter e Milan, riguardante un presunto fallo di mano del centrocampista rossonero nei minuti finali. L’intervento arbitrale non è stato sanzionato né dall’arbitro in campo né dal VAR, suscitando diverse opinioni tra gli ospiti. Biasin ha espresso il suo disappunto, definendo evidente il rigore per l’Inter e criticando le decisioni prese finora.

Durante la trasmissione "Pressing" si è acceso il dibattito sull'episodio più discusso del derby della "Madonnina" tra Inter e Milan: il presunto fallo di mano del centrocampista rossonero nei secondi finali della partita, non giudicato punibile nè dall'arbitro nè dai varisti. Ad intervenire con toni molto duri è stato il giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio.