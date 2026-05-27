Mamme lavoratrici | nuovi incentivi fino a 11.600 euro di reddito

Notizia in breve

Le nuove misure prevedono incentivi fino a 11.600 euro di reddito per le madri lavoratrici. Per le donne con due figli, sono stati definiti criteri specifici di calcolo dell’incremento, che tengono conto del numero di figli e del reddito complessivo. I requisiti di reddito necessari per accedere ai bonus sono stati aggiornati, con limiti stabiliti per determinare l’ammissibilità. Le modalità di calcolo e i requisiti sono stati pubblicati nelle specifiche normative di riferimento.