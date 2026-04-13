Il Ministro del Made in Italy ha annunciato durante un incontro con Federauto che nel 2026 potrebbero arrivare nuovi incentivi per l'acquisto di auto, con un importo massimo di 11.000 euro destinato principalmente ai veicoli elettrici. La proposta prevede anche incentivi dedicati ai veicoli commerciali e ad alcune categorie specifiche, con l'obiettivo di sostenere il mercato e favorire il rinnovo delle auto in circolazione.

Il Ministro del Made in Italy, Urso, ha segnalato durante un incontro con Federauto la possibilità di introdurre nuovi incentivi nel corso del 2026, puntando su veicoli commerciali e alcune categorie specifiche per rilanciare il mercato e favorire il rinnovo della flotta circolante. La proposta arriva dopo l’esperienza dei bonus per quadricicli e scooter elettrici che, nonostante i ribassi sui listini, sono stati esauriti in pochissimo tempo a fine ottobre 2025. Strategie per il rinnovo del parco auto e nuove soglie di spesa. La direzione tracciata dal Ministero mira a sostenere la domanda attraverso interventi mirati, cercando di evitare lo svuotamento immediato delle risorse che ha caratterizzato le precedenti misure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi incentivi auto 2026: fino a 11.000 euro per l’elettrico

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Nuovi INCENTIVI auto elettriche: solo se MADE IN UE

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